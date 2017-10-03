Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить 4 страницы тематик: фитнес, мужской журнал, путешествия, женская. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка ...
Дизайн сайта игрового проекта.
Добрый день. Нужно сделать минималистичный дизайн сайта для игрового ресурса.
Требования:
- Хорошая рисовка
- Грамотно подобранная цветовая гамма
- Умение хорошо работать с тенью, перспективой
- Возможность доверить исполнителю, как профессионалу выполнить какие-то детали на собственное усмотрение (не рисовка под диктовку)
- Выполнение задачи в нужный срок, заранее оговоренный с исполнителем
Немного о проекте:
Нужен современный дизайн для проекта, посвященный игре minecraft. Сайт ориентирован на аудиторию 12-14 лет, работа должна смотреться как единое целое, в работе должны быть соблюдены основные принципы композиции.
Помимо дизайна главной странички, нужен дизайн личного кабинета, магазина, некоторых статичный страниц.
Примерно то, что хотелось бы видеть в итоге:
Заявки фрилансеров
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