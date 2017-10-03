Дизайн сайта игрового проекта.

Добрый день. Нужно сделать минималистичный дизайн сайта для игрового ресурса.

Требования:

- Хорошая рисовка

- Грамотно подобранная цветовая гамма

- Умение хорошо работать с тенью, перспективой

- Возможность доверить исполнителю, как профессионалу выполнить какие-то детали на собственное усмотрение (не рисовка под диктовку)

- Выполнение задачи в нужный срок, заранее оговоренный с исполнителем

Немного о проекте:

Нужен современный дизайн для проекта, посвященный игре minecraft. Сайт ориентирован на аудиторию 12-14 лет, работа должна смотреться как единое целое, в работе должны быть соблюдены основные принципы композиции.

Помимо дизайна главной странички, нужен дизайн личного кабинета, магазина, некоторых статичный страниц.

Примерно то, что хотелось бы видеть в итоге: