Здравствуйте! Есть сайт - https://personaim.ogrim.by/ Он делался без дизайнера. Нужно привести внешний вид в порядок. Структуру оставляем без изменений. Нужны рекомендации по изменению шрифтов, фонов, оформлению. Синий цвет сайта оставляем, остальное можно менять. ...
Дизайн одностраничного сайта
Что надо: дизайн одностраничного сайта + 1 внутреняя страница
Сколько экранов: 1 экран главная + 1 экран внутреняя
Какая тематика: взаимотношения межу людьми
Что предосавите: предоставим блочную структуру контента, который должен присутсвовать
В чем результат: в PSD
В какой срок: 1 день
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужны прототипы для корпоративного сайта. Компания занимается решениями для защиты от пожаров. Формат не важен (axure, moqups, просто рисунки) - главное, чтобы просто было понятно. Дизайн главной готов (стиль, шапку ...Завершен8 лет назад
- $450
Главная и внутренние. ТЗ отправил.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть текущая кривая версия, хотелось бы нарисовать что-то с нуля, хорошо продающее. Адаптивный диз + верстка. Подробнее в личной перепискеЗавершен8 лет назад
Тематика: архитектурная подсветка зданий и коттеджей Необходимо изучить тему, конкурентов, постараться понять боли клиентов (готов на многочасовое интервью для ответов на ваши вопросы и погружение вас в специфику направления) На выходе должно получиться ...Завершен8 лет назад
Нужно создать дизайн для сайта не landing. Доп. страниц более 8. Но нужен дизайнер, имеющий профильное образование. Работа только в программе типа Adobe Xd или скеч или любой другой ит.д. Результат работы ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства www.vertas.ru (можно зайти и посмотреть, что он из себя представляет на данный момент). Тематика сайта: авиа и железнодорожные перевозки (не интернет-магазин, продажа на сайте не ведется), бизнес-авиация (но ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужен редизайн сайта. Хотим сделать его более удобным, презентабельным, интересным, аккуратным, лёгким, не скучным, свежим, живым и вызывающим доверие. Вводная информация: http://rgho.st/private/8ZQyJDVCG/f722c648efa94876ab7f917f2e61ac2a Оплата в рублях, очень ...Завершен8 лет назад
- $135
Тематика - Интегратор ТЗ в приложенииЗавершен8 лет назад
- $90
Необходимо изготовить внутренние страницы сайта + баннеры к ним ТЗ в приложении.Завершен8 лет назад