Здравствуйте! Есть сайт - https://personaim.ogrim.by/ Он делался без дизайнера. Нужно привести внешний вид в порядок. Структуру оставляем без изменений. Нужны рекомендации по изменению шрифтов, фонов, оформлению. Синий цвет сайта оставляем, остальное можно менять. ...
Прототипы для сайта
Нужны прототипы для корпоративного сайта.
Компания занимается решениями для защиты от пожаров.
Формат не важен (axure, moqups, просто рисунки) - главное, чтобы просто было понятно.
Дизайн главной готов (стиль, шапку используем оттуда), нужны внутренние:
1. Каталог продукции, форма "Заказать расчёт"
2. Страница продукции
3. Каталог услуг
4.Страница услуги
5. Новости/Статьи
6. Портфолио работ
7. Контакты, контактная форма
Нужны примерные сроки и стоимости.
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