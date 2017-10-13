Прототипы для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок198 просмотров

Нужны прототипы для корпоративного сайта. 

Компания занимается решениями для защиты от пожаров.

Формат не важен (axure, moqups, просто рисунки) - главное, чтобы просто было понятно.

Дизайн главной готов (стиль, шапку используем оттуда), нужны внутренние:

1. Каталог продукции, форма "Заказать расчёт"

2. Страница продукции

3. Каталог услуг

4.Страница услуги

5. Новости/Статьи

6. Портфолио работ

7. Контакты, контактная форма

Нужны примерные сроки и стоимости.

8 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

landmaks
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$35
5 дней
Все отлично, рекомендую!
Александр - отличный заказчик. Чёткое техзадание, своевременная оплата, всегда на связи. Желаю успеха и процветания.

Заявки фрилансеров

landmaks
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать дизайн сайта

    Здравствуйте! Есть сайт - https://personaim.ogrim.by/ Он делался без дизайнера. Нужно привести внешний вид в порядок. Структуру оставляем без изменений. Нужны рекомендации по изменению шрифтов, фонов, оформлению. Синий цвет сайта оставляем, остальное можно менять. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание прототипа лендинга

    Тематика: архитектурная подсветка зданий и коттеджей Необходимо изучить тему, конкурентов, постараться понять боли клиентов (готов на многочасовое интервью для ответов на ваши вопросы и погружение вас в специфику направления) На выходе должно получиться ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн для сайта - знание современных трендов

    Нужно создать дизайн для сайта не landing. Доп. страниц более 8. Но нужен дизайнер, имеющий профильное образование. Работа только в программе типа Adobe Xd или скеч или любой другой  ит.д. Результат работы ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства

    Требуется сделать редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства www.vertas.ru (можно зайти и посмотреть, что он из себя представляет на данный момент). Тематика сайта: авиа и железнодорожные перевозки (не интернет-магазин, продажа на сайте не ведется), бизнес-авиация (но ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн сайта

    Добрый день. Нужен редизайн сайта. Хотим сделать его более удобным, презентабельным, интересным, аккуратным, лёгким, не скучным, свежим, живым и вызывающим доверие. Вводная информация: http://rgho.st/private/8ZQyJDVCG/f722c648efa94876ab7f917f2e61ac2a  Оплата в рублях, очень ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен дизайнер сайта

    Нужен человек, который сделает нам дизайн сайта для компании. Сайт у нас есть, но нужно сделать, что-то лучше. Ждем предложений. Пример нашего сайта что есть пришлю в личку

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад