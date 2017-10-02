Дизайн для сайта - знание современных трендов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок220 просмотров

Нужно создать дизайн для сайта не landing. Доп. страниц более 8.

Но нужен дизайнер, имеющий профильное образование.

Работа только в программе типа Adobe Xd или скеч или любой другой  ит.д.

Результат работы нужен svg. Только не psd.

Сразу пишите в какой программе работаете.

Присылайте 2-3 ссылки на работающие сайты по вашему дизайну 2017г.

Просьба в портфолио не посылать.

Оплата по договоренности.

8 лет назад
softnew
Елена 
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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