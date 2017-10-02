Требуется сделать редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства www.vertas.ru (можно зайти и посмотреть, что он из себя представляет на данный момент). Тематика сайта: авиа и железнодорожные перевозки (не интернет-магазин, продажа на сайте не ведется), бизнес-авиация (но ...
Дизайн для сайта - знание современных трендов
Нужно создать дизайн для сайта не landing. Доп. страниц более 8.
Но нужен дизайнер, имеющий профильное образование.
Работа только в программе типа Adobe Xd или скеч или любой другой ит.д.
Результат работы нужен svg. Только не psd.
Сразу пишите в какой программе работаете.
Присылайте 2-3 ссылки на работающие сайты по вашему дизайну 2017г.
Просьба в портфолио не посылать.
Оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
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