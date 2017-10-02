Нужен дизайнер сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт44 заявки312 просмотров

Нужен человек, который сделает нам дизайн сайта для компании. Сайт у нас есть, но нужно сделать, что-то лучше. Ждем предложений.

Пример нашего сайта что есть пришлю в личку

8 лет назад
Nickmedia
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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