Нужно нарисовать дизайн лендинга для небольшой сети мини-отелей в Самаре.

Крайний срок - среда 04/10/2017 10:00 GMT+3.

Стоимость - 3.000 руб.

Если Вы уже работали в этой теме - это будет преимуществом.

Присылайте ваше портфолио или примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности будем обсуждать с кандидатами.