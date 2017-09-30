Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Нужен дизайн сайта т.з куда скинуть можно и насчет цены определится ?
Дизайн лендинга
Нужно нарисовать дизайн лендинга для небольшой сети мини-отелей в Самаре.
Крайний срок - среда 04/10/2017 10:00 GMT+3.
Стоимость - 3.000 руб.
Если Вы уже работали в этой теме - это будет преимуществом.
Присылайте ваше портфолио или примеры своих работ при отписке на проект.
Подробности будем обсуждать с кандидатами.
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