Лендинг для продажи билетов на концерт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок229 просмотров

Есть текущая кривая версия, хотелось бы нарисовать что-то с нуля, хорошо продающее.

Адаптивный диз + верстка.

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8 лет назад
pastor39
Евгений 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$150
2 дня
Великолепный результат, выполнено в кратчайшие сроки. Оперативная коммуникация и отличное соотношение цена/качество. Большое спасибо за работу.
Безумно приятно, что есть такие люди. Всё четко, нет строгих правил, приветствуется креатив и хорошо оплачивается) Рекомендую и буду рад в дальнейшем сотрудничеству.)

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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