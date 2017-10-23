Нужно создать дизайн для сайта не landing. Доп. страниц более 8. Но нужен дизайнер, имеющий профильное образование. Работа только в программе типа Adobe Xd или скеч или любой другой ит.д. Результат работы ...
Создание прототипа лендинга
Тематика: архитектурная подсветка зданий и коттеджей
Необходимо изучить тему, конкурентов, постараться понять боли клиентов (готов на многочасовое интервью для ответов на ваши вопросы и погружение вас в специфику направления)
На выходе должно получиться прототипы 3-х продающих лендингов:
1. Архитектурная подсветка зданий
2. Архитектурная подсветка коттеджей
3. Предложение для посредников (строительные компании, прорабы, архитекторы, дизайнеры)
Нужен настоящий профессионал своего дела, отбираться кандидат будет по выполненному портфолио, а также после собеседования по скайпу. Жду предложений
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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