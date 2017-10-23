Создание прототипа лендинга

Тематика: архитектурная подсветка зданий и коттеджей

Необходимо изучить тему, конкурентов, постараться понять боли клиентов (готов на многочасовое интервью для ответов на ваши вопросы и погружение вас в специфику направления)

На выходе должно получиться прототипы 3-х продающих лендингов:

1. Архитектурная подсветка зданий

2. Архитектурная подсветка коттеджей

3. Предложение для посредников (строительные компании, прорабы, архитекторы, дизайнеры)

Нужен настоящий профессионал своего дела, отбираться кандидат будет по выполненному портфолио, а также после собеседования по скайпу. Жду предложений