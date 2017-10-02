mediasvet

Вячеслав mediasvet

 
40 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка нового дизайна на часть сайта

    [url=http://www.mediasvet.com/]www.mediasvet.com[/url] сайт на WP Дизайн: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing[/url] Часть сайта в новом дизайне. а часть в старом. Нужно качественно сверстать новый дизайн на оставшуюся часть сайта и натянуть на CMS

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка нового дизайна на часть сайта

    [url=http://www.mediasvet.com/]www.mediasvet.com[/url] сайт на WP Дизайн: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing[/url] Часть сайта в новом дизайне. а часть в старом. Нужно качественно сверстать новый дизайн на оставшуюся часть сайта и натянуть на CMS

    WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка нового дизайна

    www.mediasvet.com сайт на WP Дизайн: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing[/url] Часть сайта в новом дизайне. а часть в старом. Нужно сверстать новый дизайн на оставшуюся часть сайта и натянуть на CMS

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать PSD макеты оставшихся страниц сайта

    Дизайн Главной и еще пары страниц есть, уже сверстали, нужно сделать  макеты 5 разделов: О компании, портфолио, отзывы, новости, контакты. Макеты нужны с мобильными и планшетными версиями. Сайт www.mediasvet.com https://yadi.sk/i/gywu8LyK3VRy9B https://yadi.sk/i/XiozsBNb3VRyJe

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка 2-х лендингов

    Необходимо сверстать 2 лендинга с мобильной и планшетной версией. Без натяжки на CMS. Также необходимо сделать чтобы на больших экранах сайт растягивался и не выглядел узким. Макеты и ТЗ во вложении Работы должна быть выполнена очень ...

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дизайна лендинга

    Необходимо разработать дизайн лендинга на тему архитектурная подсветка коттеджей (частные). Дизайн нужно вписать по стилю в существующий на тему архитектурная подсветка зданий (коммерческие)

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание прототипа лендинга

    Тематика: архитектурная подсветка зданий и коттеджей Необходимо изучить тему, конкурентов, постараться понять боли клиентов (готов на многочасовое интервью для ответов на ваши вопросы и погружение вас в специфику направления) На выходе должно получиться прототипы 3-х продающих лендингов: 1. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать прототип сайта

    Сайт по продаже услуг архитектурной подсветки Необходимо изучить нишу, наши сайты, которые сейчас есть и сделать сайт под контекстную рекламу,  сайт скорее всего будет лендингом (или лендосайт), но нужно будет учесть, что для корпоративных клиентов (подсветка ...

    Статьи для сайтаПрототип сайта
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    Есть дизайн, домен и хостинг Необходимо сверстать сайт и натянуть на  WP,  Joomla или MODx Корпоративный сайт строительной тематики, не одностраничник, с мобильной версией Нужно сделать все под ключ, с настройкой форм, хостинга и тд. Но без наполнения ...

    WordPressВерстка сайтаJoomlaMODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Изменение структуры сайта на WP

    сайт [url=http://mediasvet.com/]Mediasvet.com[/url] необходимо изменить: -структуру сайта (во вложении) -категории раздела "Услуги" как на дизайне ([url=http://dropmefiles.com/o8yH5]http://dropmefiles.com/o8yH5[/url]). -если меняются урлы, то сделать редирект

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сбор семантического ядра

    Необходимо собрать полное СЯ для сайта. С использованием кейколлектора, базу Пастухова, Рашаналитикс или подобных и тд Необходимо выполнить ручную кластеризацию сайт: [url=http://ab-partner.ru/]ab-partner.ru[/url] Цель сбора семантики: - составление ТЗ для написание статей для SEO для ...

    Написание статейСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Работы по сайту на WP

    Необходимо изменить главную страницу и меню (дизайн: https://yadi.sk/d/dReJRDIo3M7Bbj) Сайт www.mediasvet.com А также необходимо внести технические правки (ТЗ в приложении)

    WordPress
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подробный SEO аудит сайта

    Сайт ab-partner.ru Регион продвижения: Тверская область По результатам аудита не обходимо составить ТЗ: - копирайтеру - по исправлению технических ошибок сайта и ошибок индексации - валидации HTML и CSS - по исправлению видимости сайта для googlebot - по  robots - исправлению и добавлению ...

    HTMLCSSАудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка главной на WP

    Есть дизайн новой главной страницы, и меню - нужно сверстать,  и натянуть на сайт  WP Сайт www.mediasvet.com https://yadi.sk/d/dReJRDIo3M7Bbj - дизайн

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подробный SEO аудит сайта

    Необходимо сделать подробный SEO аудит сайта с составлением ТЗ для программиста и копирайтера.  сайт: http://eyehouse.ru Предпочтение будет отдаваться предложениям с перечислением разделов, из которых будет состоять окончательный аудит,  а также с ссылками на примеры ваших аудитов

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Прототип сайта по продаже систем охраны и их установке

    Необходимо сделать прототип сайта по продаже систем охраны и их установке. На сайте должен быть упор именно на продажу+монтаж, а не просто продажу. Сайт делается под SEO и контекстную рекламу. Страницы с товарами и услугами должны ...

    Прототип сайта
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
vikeng1994
29 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Сделать PSD макеты оставшихся страниц сайта
Порядочный и компетентный заказчик.
Все хорошо сделал. Хороший исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Vasiled
35 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$257
10 баллов
6 лет назад
Создание прототипа лендинга
Понравилось работать с Вячеславом. Грамотный заказчик. Предоставил исчерпывающую информацию по проекту. Правки были обоснованные, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству и спасибо за проект!
Отличный исполнитель! Справился с задачей на 200%. Рекомендую!
Ответный отзыв
rudants
Антон 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта
Вячеслав - хороший заказчик. Работу оплатил своевременно и в полном объеме, совместной работой над проектом полностью доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный исполнитель - все хорошо сделал! Рекомендую!
Ответный отзыв
Semenova_Anna
Анна 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Оптимизация скорости загрузки сайта на Bitrix
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, мгновенная оплата, рекомендую!
Отличный исполнитель - знает свое дело! Рекомендую!
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$28
10 баллов
6 лет назад
Сбор семантического ядра
Второй раз работаю с Вячеславом, отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень крутой исполнитель! Превосходит ожидания всегда! Ни разу еще не пожалел о том, что доверил мои задания!
Ответный отзыв