[url=http://www.mediasvet.com/]www.mediasvet.com[/url] сайт на WP Дизайн: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing[/url] Часть сайта в новом дизайне. а часть в старом. Нужно качественно сверстать новый дизайн на оставшуюся часть сайта и натянуть на CMS
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
[url=http://www.mediasvet.com/]www.mediasvet.com[/url] сайт на WP Дизайн: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing[/url] Часть сайта в новом дизайне. а часть в старом. Нужно качественно сверстать новый дизайн на оставшуюся часть сайта и натянуть на CMSHTML-верстка17 заявокЗакрыт5 лет назад
www.mediasvet.com сайт на WP Дизайн: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1_RGeKbvkZPJpfDZWArR4D0Eslmo6ySDu?usp=sharing[/url] Часть сайта в новом дизайне. а часть в старом. Нужно сверстать новый дизайн на оставшуюся часть сайта и натянуть на CMSHTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн Главной и еще пары страниц есть, уже сверстали, нужно сделать макеты 5 разделов: О компании, портфолио, отзывы, новости, контакты. Макеты нужны с мобильными и планшетными версиями. Сайт www.mediasvet.com https://yadi.sk/i/gywu8LyK3VRy9B https://yadi.sk/i/XiozsBNb3VRyJeДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сверстать 2 лендинга с мобильной и планшетной версией. Без натяжки на CMS. Также необходимо сделать чтобы на больших экранах сайт растягивался и не выглядел узким. Макеты и ТЗ во вложении Работы должна быть выполнена очень ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн лендинга на тему архитектурная подсветка коттеджей (частные). Дизайн нужно вписать по стилю в существующий на тему архитектурная подсветка зданий (коммерческие)Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Тематика: архитектурная подсветка зданий и коттеджей Необходимо изучить тему, конкурентов, постараться понять боли клиентов (готов на многочасовое интервью для ответов на ваши вопросы и погружение вас в специфику направления) На выходе должно получиться прототипы 3-х продающих лендингов: 1. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт по продаже услуг архитектурной подсветки Необходимо изучить нишу, наши сайты, которые сейчас есть и сделать сайт под контекстную рекламу, сайт скорее всего будет лендингом (или лендосайт), но нужно будет учесть, что для корпоративных клиентов (подсветка ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать аудит юзабилити и дизайна сайта ( всех нетиповых страниц) с ТЗ для дизайнера и программиста www.mediasvet.comДизайн сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть дизайн, домен и хостинг Необходимо сверстать сайт и натянуть на WP, Joomla или MODx Корпоративный сайт строительной тематики, не одностраничник, с мобильной версией Нужно сделать все под ключ, с настройкой форм, хостинга и тд. Но без наполнения ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
сайт [url=http://mediasvet.com/]Mediasvet.com[/url] необходимо изменить: -структуру сайта (во вложении) -категории раздела "Услуги" как на дизайне ([url=http://dropmefiles.com/o8yH5]http://dropmefiles.com/o8yH5[/url]). -если меняются урлы, то сделать редиректВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить работы по ТЗ: Оптимизация скорости загрузки Удаление дублей Интегрировать разметку [url=http://schema.org/]Schema.org[/url] и тдВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо собрать полное СЯ для сайта. С использованием кейколлектора, базу Пастухова, Рашаналитикс или подобных и тд Необходимо выполнить ручную кластеризацию сайт: [url=http://ab-partner.ru/]ab-partner.ru[/url] Цель сбора семантики: - составление ТЗ для написание статей для SEO для ...Завершен6 лет назад
Необходимо изменить главную страницу и меню (дизайн: https://yadi.sk/d/dReJRDIo3M7Bbj) Сайт www.mediasvet.com А также необходимо внести технические правки (ТЗ в приложении)Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт ab-partner.ru Регион продвижения: Тверская область По результатам аудита не обходимо составить ТЗ: - копирайтеру - по исправлению технических ошибок сайта и ошибок индексации - валидации HTML и CSS - по исправлению видимости сайта для googlebot - по robots - исправлению и добавлению ...Завершен6 лет назад
Есть дизайн новой главной страницы, и меню - нужно сверстать, и натянуть на сайт WP Сайт www.mediasvet.com https://yadi.sk/d/dReJRDIo3M7Bbj - дизайнHTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать подробный SEO аудит сайта с составлением ТЗ для программиста и копирайтера. сайт: http://eyehouse.ru Предпочтение будет отдаваться предложениям с перечислением разделов, из которых будет состоять окончательный аудит, а также с ссылками на примеры ваших аудитовЗавершен6 лет назад
Сейчас сайт в чистом коде, а нужно перенести на WP, помочь в подборе шаблона, затем настроить шаблон. Сайт www.ab-partner.ruСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт недавно создан, необходимо его продвинуть по seo http://eyehouse.ru Направления деятельности: - видеонаблюдение - видеодомофоныПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать прототип сайта по продаже систем охраны и их установке. На сайте должен быть упор именно на продажу+монтаж, а не просто продажу. Сайт делается под SEO и контекстную рекламу. Страницы с товарами и услугами должны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад