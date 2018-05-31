Сделать PSD макеты оставшихся страниц сайта

Переделать сайт Pumpingsystem.com.ua на современный, презентабельный лад. С последующими возможностями добавления информации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн Главной и еще пары страниц есть, уже сверстали, нужно сделать макеты 5 разделов: О компании, портфолио, отзывы, новости, контакты. Макеты нужны с мобильными и планшетными версиями. Сайт www.mediasvet.com
https://yadi.sk/i/gywu8LyK3VRy9B https://yadi.sk/i/XiozsBNb3VRyJe
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