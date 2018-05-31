Сделать PSD макеты оставшихся страниц сайта

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок237 просмотров
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Дизайн Главной и еще пары страниц есть, уже сверстали, нужно сделать  макеты 5 разделов: О компании, портфолио, отзывы, новости, контакты. Макеты нужны с мобильными и планшетными версиями. Сайт www.mediasvet.com

https://yadi.sk/i/gywu8LyK3VRy9B https://yadi.sk/i/XiozsBNb3VRyJe

6 лет назад
mediasvet
Вячеслав 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vikeng1994
29 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
6 лет назад
$90
10 дней
Все хорошо сделал. Хороший исполнитель. Рекомендую!
Порядочный и компетентный заказчик.