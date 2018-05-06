Сделать дизайн блока на сайте

$10
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доделать дизайн блока в том же стиле, что и сайт (с адаптивностью). Исходники есть. https://docs.google.com/document/d/1q1PUCFoX8p5A0n4oTBxsMtWeUupHEOQ-7cYYpMsxpoQ/edit

сайт nlp-fest.com  Срок - до завтра

6 лет назад
Viktoriya180889
Виктория 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
20 дней назад
Выбранный исполнитель
Kindest
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Благодарю Владислава за работу! Выполнил все четко, согласно пожеланиям и в срок. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Очень приятный заказчик, задачу ставит максимально конкретно, работать одно удовольствие)
  • Похожие заказы

  • Нарисовать дизайн небольшого сайта (4 страницы + логотип)

    Нужно нарисовать качественный дизайн небольшого сайта. Всего 4 страницы - главная, список продуктов, вопросы-ответы и страница продукта (в двух цветовых схемах) + эти же страницы для мобильной версии. Также необходимо нарисовать небольшой логотип в векторе ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать обложку для группы в ВК (1590*400) прямо сейчас!

    Здравствуйте!  Необходимо прямой сейчас сделать обложку для группы в ВК (1590*400).  Фирменный цвет есть. Фото результат тоже.  Макет во вложении. Напишите если можете взять это в работу прямо сейчас и сделать за 2,5 часа!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Редизайн нашего сайта

    Есть сайт группа сайтов, для которой нужно сделать редизайн. У нас очень старый шаблон, хотелось бы его модернезировать, сделать более современным. Основной упор делаем на отображении категории [url=https://laminat.market24.ua/katalog]https://laminat.market24.ua/katalog[/url] и карточек товара. Нужно ли глобально менять весь дизайн ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн Landing Page для мероприятия по психологии

    Необходимо сделать дизайн Landing Page для мероприятия по психологии.   Landing Page сделан на конструкторе Tilda: http://f3000.tilda.ws/ Желательно, чтобы дизайнер немного разбирался в Тильде. Так как часть работы нужно будет делать прямо в конструкторе(шрифты, расположение объектов и тп)   Ссылка на ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Site One Page

    Сделать одноэкранный сайт, как как промо сайт который будет служить промо вот для этого сайта - https://ru-coin.com/ Нужно отобразить преимущества системы (криптовалютная биржа, микрофинансирование, мобильный кошелек, программа лоялькости, кэшбэк программа, месенджер, криптовалюта), эти преимущества должны быть размещены ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад