Необходимо разработать дизайн Landing Page

$100
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок288 просмотров
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Здравствуйте! Нужен дизайн Landing Page на 6-7 блоков с калькультором стоимости.

уже есть подробное ТЗ и прототип.

Сроки 1-2 дня.

6 лет назад
kylt_love
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
leha091812
Алексей 
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$100
2 дня
Спасибо Алексею. Дизайн лендинга разработан в срок, с учетом всех требований. Результат порадовал. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик, предоставлял всю нужную информацию быстро. Оплата в срок и была доплата за доработку. Рекомендую!
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