Дизайн админки сайта

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок248 просмотров
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Нужен дизайн внутренней админки кешбек сервиса.

Более подробное Т3 обсуждаем с исполнителем.

Примеры в портфолио обзятельны.

Бюджет обсуждаемый.

6 лет назад
yamaneta
Елена 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bakalev
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
6 лет назад
$1200
7 дней
Сотрудничаем с Андреем уже долгое время. Доверяем дизайн всех наших проектов. Ценим за скорость и качество!
Пожалуй лучший и интереснейший из моих проектов. А так то всегда понятная постановка заданий, оперативная связь и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству, спасибо за доверие)
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