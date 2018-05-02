Нужен очень качественный дизайн лендинга

Привет, профессионалы! Смотрите, что мне хотелось бы. Есть вот такой сайтик - [url=http://movie-creator.com/rus/]http://movie-creator.com/rus/[/url] Есть мнение, что часть, выделенная мной на [url=https://www.screencast.com/t/XjAdhrba6I79]этом скриншоте[/url] очень напоминает юзеру контекстную рекламу, поэтому он ее просто не замечает, благодаря выработанным привычкам. А ...