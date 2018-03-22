yamaneta

Елена yamaneta

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Кэшбэк-сервис yamaneta.com

yamaneta.com

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$28
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн android приложения

    Для текущего приложения сервиса Яманета, требуется доработка новых разделов (модулей)  Детали функций и т3 с потенциальным исполнителем, просьба оставлять предложения с с опытом работы на бирже от 6 мес. и с отзывами о Вашей ...

    Android
    Дизайн мобильных приложений10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка по макетам PSD

    Нужен опытный верстальщик, который выполнит работу в 100% соответствии с макетом и указанным ТЗ. В заявке укажите стоимость и сроки. 1. Сверстать новый дизайн раздела Помощь https://yamaneta.com/ru/faq/obshchiye_svedeniya Верстка для ...

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тестирование android приложения

    Нужен опытный тестировщик мобильных приложений на андроиде, для проверки приложения кешбек сервиса https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yamaneta2.android - Тестирование при слабом и пропадающем интернете - Тестирование авторизации/регистрации через соц сети - Тестовые заказы ...

    Android
    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн админки сайта

    Нужен дизайн внутренней админки кешбек сервиса. Более подробное Т3 обсуждаем с исполнителем. Примеры в портфолио обзятельны. Бюджет обсуждаемый.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн email макета

    Задача: Отрисовать e-mail шаблон для рассылки сервиса yamaneta.com  Рассматриваем заявки только с портфолио email писем.   Материалы: • Сайт: yamaneta.com • Примеры текущих рассылок прикреплены во вложении. Общие требования: ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн email макета

    Задача: Отрисовать e-mail шаблон для рассылки сервиса yamaneta.com Рассматриваем заявки только с портфолио email писем.  Материалы: • Сайт: yamaneta.com • Примеры текущих рассылок прикреплены во вложении. Общие требования: ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн email макета

    Задача: отрисовать e-mail шаблон для рассылки сервиса yamaneta.com  Рассматриваем заявки только с портфолио email писем.  Примеры текущих рассылок прикреплены во вложении.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

skorp09
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$28
10 баллов
7 лет назад
Тестирование android приложения
Android
Хороший заказчик. Получил предоплату перед началом работы. Всегда на связи. Опытная команда Рекомендую!
Качественное тестирование, выявил критичные, средние и мелкие баги приложения. Сработался с нашей командой! Хороший тестировщик. Рекомендую!
Ответный отзыв
bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$1200
10 баллов
7 лет назад
Дизайн админки сайта
Пожалуй лучший и интереснейший из моих проектов. А так то всегда понятная постановка заданий, оперативная связь и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству, спасибо за доверие)
Сотрудничаем с Андреем уже долгое время. Доверяем дизайн всех наших проектов. Ценим за скорость и качество!
Ответный отзыв