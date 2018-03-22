Для текущего приложения сервиса Яманета, требуется доработка новых разделов (модулей) Детали функций и т3 с потенциальным исполнителем, просьба оставлять предложения с с опытом работы на бирже от 6 мес. и с отзывами о Вашей ...
- Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен опытный верстальщик, который выполнит работу в 100% соответствии с макетом и указанным ТЗ. В заявке укажите стоимость и сроки. 1. Сверстать новый дизайн раздела Помощь https://yamaneta.com/ru/faq/obshchiye_svedeniya Верстка для ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен опытный тестировщик мобильных приложений на андроиде, для проверки приложения кешбек сервиса https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yamaneta2.android - Тестирование при слабом и пропадающем интернете - Тестирование авторизации/регистрации через соц сети - Тестовые заказы ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно протестировать на предмет багов Android приложение кешбек сервиса версия для тестов по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yamaneta2.androidТестирование ПО19 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайн внутренней админки кешбек сервиса. Более подробное Т3 обсуждаем с исполнителем. Примеры в портфолио обзятельны. Бюджет обсуждаемый.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача: Отрисовать e-mail шаблон для рассылки сервиса yamaneta.com Рассматриваем заявки только с портфолио email писем. Материалы: • Сайт: yamaneta.com • Примеры текущих рассылок прикреплены во вложении. Общие требования: ...Баннеры6 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: Отрисовать e-mail шаблон для рассылки сервиса yamaneta.com Рассматриваем заявки только с портфолио email писем. Материалы: • Сайт: yamaneta.com • Примеры текущих рассылок прикреплены во вложении. Общие требования: ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: отрисовать e-mail шаблон для рассылки сервиса yamaneta.com Рассматриваем заявки только с портфолио email писем. Примеры текущих рассылок прикреплены во вложении.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад