Дизайнер сделать обложку

$3
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок241 просмотр
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Нужен дизайнер, сделать обложку (превью) для видео на ютуб канал.

6 лет назад
prohorovavictory
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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