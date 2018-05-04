Приватный проект для Татьяны Илюхиной

$10
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка174 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно будет сделать цветовую инверсию для уже готового Макета Страницы.

А также доделать пару баннеров по той же тематике и в том же стиле.

6 лет назад
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Tatana_
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Итак, она звалась Татьяной :-)) Только самые хорошие впечатления от сотрудничества. Татьяна старается угадать мысли заказчика, обладает хорошим вкусом и чувством пропорции, очень терпелива, доброжелательна, и ни разу не было даже намеков на хамское поведение либо истерику, как это бывает у многих ее коллег-мужчин... Короче, просто клад, а не девушка! Знал бы ее лично или жил хотя бы с ней в одном городе, то, наверное, бы женился )))
Отличный заказчик, который всегда четко знает чего хочет и может донести это также четко до исполнителя! Сотрудничество было приятным, а оплата быстрая! Всем рекомендую!