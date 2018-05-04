Приватный проект для Татьяны Илюхиной

Итак, она звалась Татьяной :-)) Только самые хорошие впечатления от сотрудничества. Татьяна старается угадать мысли заказчика, обладает хорошим вкусом и чувством пропорции, очень терпелива, доброжелательна, и ни разу не было даже намеков на хамское поведение либо истерику, как это бывает у многих ее коллег-мужчин... Короче, просто клад, а не девушка! Знал бы ее лично или жил хотя бы с ней в одном городе, то, наверное, бы женился )))