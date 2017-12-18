prohorovavictory

Нужно разработать оформление ленты, сделать иконки для сторис.
- $45Иконки и Пиксель-арт26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Сексуальный, томный голос озвучить строчку (1 предлодение) для ютуб видео.Озвучивание10 заявокЗакрыт6 лет назад
развиваем ютуб канал, нужна обложка, яркая красочнаяДизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Сроки выполнения 1 деньДизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим быстрый дизайн для сайт, чтобы протестировать продукт. Нужно сделать за 1 деньДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $140
Требуется дизайнер для интернет проектаБаннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется дизайнер для ютуб канала, сделать превью для видео. (обложка)Видеомонтаж20 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайнер для разработки лендинга и логотипаДизайн сайтов47 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Нужен дизайнер, сделать обложку (превью) для видео на ютуб канал.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Требуется сценарий для написания сценария для ютуб канала на тему - Эволюция рэпа с 2000 годов. Важно что бы вы разбирались в музыке и рэпе, как в русском, так и зарубежном.Сценарии5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Требуется диктор, который сможет оперативно озвучить 1 минуту текста в ближайший час.Озвучивание22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Желательно разбираться в рэпе и популярный актуальной музыке. Сценарий для ютуб канала.Сценарии7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2
нужно обложки на видео, похожего формата https://www.youtube.com/channel/UC-NxFc7S9EnLBM5r_sI2sUQ https://www.youtube.com/channel/UCZVOPJSmqPQQvaVnop13_EAИллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $13
Нужно смонтировать видео топ 10 для ютуб канала.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $2
Нужна обложка на видео для ютуб каналаДизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Требуется монтажер для ютуб канала, монтаж ролика топ 10. В монтаж этого ролика входит цветокоррекция, обрезка, подбор материалов по заданному сценарию (картинки, видео).Видеомонтаж36 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется сценарист для написания юмористических скетчей для ютуб канала. Оплата 3000 за сценарий. В перспективе возможен рост. На данный момент планируется 1 скетч в неделю.Сценарии26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Требуется диктор озвучивать ролики для ютуб канала, топ 10. Текст 3-5 минут. Частота видео 3-4 видео в неделю.Озвучивание45 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
в монтаж входит цветокоррекция, обрезка, подбор материалов по заданному сценарию (картинки, видео) Видео - топ 10 для канала топов на ютубе.Видеомонтаж39 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Нужно озвучить сценарий топ 10 для ютуб канала.Озвучивание23 заявкиЗакрыт8 лет назад