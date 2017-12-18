prohorovavictory

Виктория prohorovavictory

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
ЮТУБ канал.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$140
10 баллов
6 лет назад
Требуется дизайнер для разработки дизайна для интернет проекта
Приятно было поработать над интересным проектом. Негативных моментов не было и не могло быть. Оплата как и задача четко поставлена и своевременно оплачена.
Талантливый дизайнер, все понравилось
Ответный отзыв
horsenumberone
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нужен монтажер смонтировать видео
Рекомендую
Вовремя и оперативно выполнен заказ!
Ответный отзыв