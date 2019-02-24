Требуется дизайнер для разработки дизайна для интернет проекта

$140
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Завершен2 заявки153 просмотра

Требуется дизайнер для интернет проекта

7 лет назад
prohorovavictory
Виктория 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 лет назад
$140
7 дней
Талантливый дизайнер, все понравилось
Приятно было поработать над интересным проектом. Негативных моментов не было и не могло быть. Оплата как и задача четко поставлена и своевременно оплачена.

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
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