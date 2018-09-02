ЗАДАЧА Есть 300 статей о йоге на англ. К каждой статье нужно сделать два баннера (один для Facebook и другой для Pinterest) с одной и той же фоткой и текстом расположенным сверху и сбоку соответсвенно. ...
Баннер для сайта
Необходимо нарисовать статический баннер.
Размеры 1042 х 305 px
подробности в ЛС
указывайте цену
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