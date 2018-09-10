Сделать баннер для сайта.

$7
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Завершен24 заявки254 просмотра

Здравствуйте. Надо сделать баннер для сайта срочно.  бюджет 500 руб. ТЗ есть.

7 лет назад
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ocman
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую.
Четко поставленная задача, оплата без задержек. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

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30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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