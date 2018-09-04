Сделать картинку для рекламного объявления Facebook

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Завершен21 заявка329 просмотров

Картинка размером 1200 х 628

На картинке должно быть 2 надписи небольшие, должны выглядеть читабельно, подобрана картинка по смыслу и что бы визуально было приятно смотреть.

Остальные подробности расскажу в сообщениях

7 лет назад
shauhitech
25 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gogariko
Гоарик 
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$4
1 день
Рекомендую всем, работа выполнялась очень быстро и качественно, учла все пожелания)
Отличный заказчик, четкие требования, всегда на связи. Буду рада сотрудничеству. Всем однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

gogariko
Гоарик 
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад