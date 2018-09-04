gogariko

Гоарик gogariko

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

 Услуги дизайна!

Быстро, качественно и профессионально!

- баннеры для: Google Ad Words, РСЯ, Facebook, Instagram, сайтов и т.д

- визитки, флаеры, плакаты, буклеты, подарочные  сертификаты, приглашения, объявления и т.д.

- оформление групп в ВК, Facebook, каналов YouTube и т.д.

- разработка любых публикаций: Facebook, Instagram, ВК, миниатюра для Уoutube и многое другое.

Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/gogariko.html

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Отзывы заказчиков

kirshov
Леонид 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Один баннер для соц. сетей
Очень быстрая работа! Все приняли с первого раза. Легко общаться, приятно работать. Буду обращаться снова, и рекомендовать другим!
Спасибо за проект. Четко и ясно описано задание, оперативная обратная связь никаких вопросов. Рада сотрудничеству с вами ) Рекомендую.
Ответный отзыв
shauhitech
25 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Сделать картинку для рекламного объявления Facebook
Рекомендую всем, работа выполнялась очень быстро и качественно, учла все пожелания)
Отличный заказчик, четкие требования, всегда на связи. Буду рада сотрудничеству. Всем однозначно рекомендую.
Ответный отзыв