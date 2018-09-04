Услуги дизайна!
Быстро, качественно и профессионально!
- баннеры для: Google Ad Words, РСЯ, Facebook, Instagram, сайтов и т.д
- визитки, флаеры, плакаты, буклеты, подарочные сертификаты, приглашения, объявления и т.д.
- оформление групп в ВК, Facebook, каналов YouTube и т.д.
- разработка любых публикаций: Facebook, Instagram, ВК, миниатюра для Уoutube и многое другое.
Портфолио: https://freelancehunt.com/freelancer/gogariko.html
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
7 лет назад
Очень быстрая работа! Все приняли с первого раза. Легко общаться, приятно работать. Буду обращаться снова, и рекомендовать другим!
Ответный отзыв
Спасибо за проект. Четко и ясно описано задание, оперативная обратная связь никаких вопросов. Рада сотрудничеству с вами ) Рекомендую.
$4
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую всем, работа выполнялась очень быстро и качественно, учла все пожелания)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкие требования, всегда на связи. Буду рада сотрудничеству. Всем однозначно рекомендую.