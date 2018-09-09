Здравствуйте. Требуется нарисовать баннер в векторе по моему примеру (прикреплен к заданию), Для печати, в cmyk, размер будет 3х4 метра. По срокам 2-3 дня. Цена за задание обозначена или предлагайте варианты. Ждем предложений!
Один баннер для соц. сетей
Выбранный исполнитель
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