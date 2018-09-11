Отрисовать 2 баннера для групп вконтакте

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен22 заявки324 просмотра

Необходимо отрисовать верхние баннеры для 2 групп Вконтакте.

7 лет назад
van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 лет назад
$15
1 день
Сделано быстро и качественно. Получились 2е уникальные обложки, согласовали почти сразу, ибо прикопаться не к чему. Все аккуратно и по тз
Рекомендую Ивана как отличного заказчика, с которым приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 лет назад

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