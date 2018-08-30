Картинка размером 1200 х 628 На картинке должно быть 2 надписи небольшие, должны выглядеть читабельно, подобрана картинка по смыслу и что бы визуально было приятно смотреть. Остальные подробности расскажу в сообщениях
Красивый кликабельный gif баннер
Нужно сделать красивый кликабельный анимированный gif баннер
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