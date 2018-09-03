Приватный проект для alpet

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки164 просмотра

Приватный проект для alpet

Набор баннеров (40 шт.) на тематику криптовалют

7 лет назад
Jekyll
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
21 час назад
7 лет назад
$200
3 дня
Качественная работа в срок, с учетом всех пожеланий. Рекомендую!
Отличная коммуникация, постоянно на связи, подробное ТЗ и разумные правки. Приятно сотрудничать. Спасибо за проект.

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alpet
46 лет
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21 час назад
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