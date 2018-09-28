Баннер для Фейсбука на 1 сентября

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок249 просмотров

Необходимо нарисовать баннер.

Размер  1200*630. 

Элементы, которые будут на баннере:

заголовок, логотип, человек у школьной доски, визуализация на доске

Пример, стилистики: 

https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs.pfst.net%2F2013.12%2F56253338186cf49ad744ab896dfe46e1622809a5f2f_b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pressfoto.ru%2Fimage-5625333&docid=13Q0NlVSt48AnM&tbnid=0EatgK_29K8nnM%3A&vet=10ahUKEwihjZO_8IzdAhWEOSwKHSWVBLwQMwg-KAEwAQ..i&w=600&h=400&bih=838&biw=1280&q=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&ved=0ahUKEwihjZO_8IzdAhWEOSwKHSWVBLwQMwg-KAEwAQ&iact=mrc&uact=8#h=400&imgdii=0EatgK_29K8nnM:&vet=10ahUKEwihjZO_8IzdAhWEOSwKHSWVBLwQMwg-KAEwAQ..i&w=600

7 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 лет назад
$5
1 день
Агонь. Все ништяк. Фрилансер жжет. Рекомендую
Все отлично! Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 лет назад

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