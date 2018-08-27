Ресайз баннеров для рекламной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок212 просмотров

Мы запускаем рекламную компанию. Рекламируем линзы .Нужно сделать ресайз 4-х баннеров под разные площадки(Яндекс Директ, Google Adwords,

myTarget,VK ). А теперь по порядку :

 1) Графические объявления Яндекс ДиректТребования https://yandex.ru/support/direct/features/image-ads.html- нужны все форматы

160*600 ,200*300 , 250*250 , 240*400 , 300*250 , 300*300 , 300*500 , 300*600 , 320*50 ,

320*100 , 336*280 , 728*90 , 970*90 , 970*250 , 1000*120 

2) Баннеры Google Adwords Требования https://support.google.com/adwords/answer/1722096?hl=ru -

нужны все форматы 375 x 50414 x 736736 x 414468 x 60728 x 901024 x 90970 х 90980 x 120930 х 180250 x 250200 x 200336 x 280300 x 250970 x 250120 x 600160 х 600425 x 600300 x 600320 x 50300 x 50240 x 400250 x 360480 х 32300 x 1050768 x 10241024 x 768580 х 400480 х 320320 х 480300 x 100750 x 300750 x 200750 x 100950 x 9088 x 31220 x 90300 x 31320 x 100980 x 90240 x 133200 x 446292 x 30960 x 90970 x 66300 x 57120 x 60  

3) Баннеры myTarget Требования https://target.my.com/adv/help/rules/contents#requirements_banners- нужны только форматы, описанные ниже:

Логотип 256*256  

Баннер 1080*607  

Баннер 600*600  

Тизер 600*600

 Тизер 90*75  

Баннер 1000*120  

Баннер 480*480

 4) Баннеры VK Требования https://vk.com/ads?act=office_help&union_id=1604307419&terms=1&oid=-19542789&p=Рекламные_записи_с_кнопкой -нужны только форматы, описанные ниже

Баннер537*240

Баннер 1200*628

Тизер 145*85  5) Баннеры FaceBook

Требования https://www.facebook.com/business/help/103816146375741- нужны только форматы, описанные ниже

Баннер1200*628 , Баннер1080*1080, Баннер1200*900, Баннер254*133

Google Ads
7 лет назад
dovlatov
Никита 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно разработать логотип и баннер

    Нужно разработать логотип и под него гиф баннер ( размерами 468/60 и 200/200 ). Пожалуйста, оставляйте сразу цену за которую Вы готовы это сделать, сообщения без цен игнорирую.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подобрать картинки(креативы) для рекламной сети РСЯ

    Для рекламной сети яндекса(РСЯ) и KMC adwords необходимо подобрать картинки(разработать креативы), которые бы привлекали внимание нашей ЦА - девушка 25-34 года. Ищем человека ОБЯЗАТЕЛЬНО с опытом разработки креативов для данных сетей. ...

    Google Ads
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Простой баннер

    $5

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать простой баннер для сайта. Суть описана в прикреплённом файле. все вопросы в ЛС

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн и верстка е-майл рассылки

    $9

    Лого, текст мы дадим, а вот дизайн хотелось бы от вас. Наш дизайн поднадоел, хочется нам чего-то нового..  За тест платим 500 р. за письмо. Дизайн хотелось бы в 2-3 вариантах (джипег) чтобы утвердить ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание баннера

    Нужен баннер для интернет магазина косметики для волос и лица 1180*350jpg. Нужен интересный, стильный баннер

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать 3 баннера

    Добрый день. Требуется сначала составить прототипы 3х баннеров на 3 акции, утвердить, далее нарисовать. Баннеры статичные. Размер 1900 на 900 примерно, покажу на сайте и определите размер точно. Приступить надо ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать дизайн слайда

    Сайт www_alfada_kz на главной странице слайдер, на нём два слайда, их необходимо заменить, для замены нужно нарисовать новые слайды

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать 2 баннера

    $20

    Необходимо нарисовать 2 баннера, достаточно несложных. Тон и тематика - водный вид спорта, он же отдых. Направление задам, если нужно (что написать, какую фишечку сделать для привлекательности). Но нужен специалист, который просто это чётко реализует. ...

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад