Нужно разработать логотип и под него гиф баннер ( размерами 468/60 и 200/200 ). Пожалуйста, оставляйте сразу цену за которую Вы готовы это сделать, сообщения без цен игнорирую.
Ресайз баннеров для рекламной компании
Мы запускаем рекламную компанию. Рекламируем линзы .Нужно сделать ресайз 4-х баннеров под разные площадки(Яндекс Директ, Google Adwords,
myTarget,VK ). А теперь по порядку :
1) Графические объявления Яндекс ДиректТребования https://yandex.ru/support/direct/features/image-ads.html- нужны все форматы
160*600 ,200*300 , 250*250 , 240*400 , 300*250 , 300*300 , 300*500 , 300*600 , 320*50 ,
320*100 , 336*280 , 728*90 , 970*90 , 970*250 , 1000*120
2) Баннеры Google Adwords Требования https://support.google.com/adwords/answer/1722096?hl=ru -
нужны все форматы 375 x 50414 x 736736 x 414468 x 60728 x 901024 x 90970 х 90980 x 120930 х 180250 x 250200 x 200336 x 280300 x 250970 x 250120 x 600160 х 600425 x 600300 x 600320 x 50300 x 50240 x 400250 x 360480 х 32300 x 1050768 x 10241024 x 768580 х 400480 х 320320 х 480300 x 100750 x 300750 x 200750 x 100950 x 9088 x 31220 x 90300 x 31320 x 100980 x 90240 x 133200 x 446292 x 30960 x 90970 x 66300 x 57120 x 60
3) Баннеры myTarget Требования https://target.my.com/adv/help/rules/contents#requirements_banners- нужны только форматы, описанные ниже:
Логотип 256*256
Баннер 1080*607
Баннер 600*600
Тизер 600*600
Тизер 90*75
Баннер 1000*120
Баннер 480*480
4) Баннеры VK Требования https://vk.com/ads?act=office_help&union_id=1604307419&terms=1&oid=-19542789&p=Рекламные_записи_с_кнопкой -нужны только форматы, описанные ниже
Баннер537*240
Баннер 1200*628
Тизер 145*85 5) Баннеры FaceBook
Требования https://www.facebook.com/business/help/103816146375741- нужны только форматы, описанные ниже
Баннер1200*628 , Баннер1080*1080, Баннер1200*900, Баннер254*133
Заявки фрилансеров
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