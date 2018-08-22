Подобрать картинки(креативы) для рекламной сети РСЯ

Для рекламной сети яндекса(РСЯ) и KMC adwords необходимо подобрать картинки(разработать креативы), которые бы привлекали внимание нашей ЦА - девушка 25-34 года.

Ищем человека ОБЯЗАТЕЛЬНО с опытом разработки креативов для данных сетей.

Мы UniRenter.ru - сервис проката стильной женской одежды на каждый день и особый случай.

Здесь мы собрали тезисно https://goo.gl/bqcEcx к рекламным материалам.

При ответе на заявку покажите примеры креативов, которые разрабатывались с Вашим участием.