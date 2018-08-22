Здравствуйте. Необходимо нарисовать простой баннер для сайта. Суть описана в прикреплённом файле. все вопросы в ЛС
Подобрать картинки(креативы) для рекламной сети РСЯ
Для рекламной сети яндекса(РСЯ) и KMC adwords необходимо подобрать картинки(разработать креативы), которые бы привлекали внимание нашей ЦА - девушка 25-34 года.
Ищем человека ОБЯЗАТЕЛЬНО с опытом разработки креативов для данных сетей.
Мы UniRenter.ru - сервис проката стильной женской одежды на каждый день и особый случай.
Здесь мы собрали тезисно https://goo.gl/bqcEcx к рекламным материалам.
При ответе на заявку покажите примеры креативов, которые разрабатывались с Вашим участием.
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