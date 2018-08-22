Простой баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок548 просмотров
#1$5

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать простой баннер для сайта.

Суть описана в прикреплённом файле.

все вопросы в ЛС

7 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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