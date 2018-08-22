Дизайн и верстка е-майл рассылки

Лого, текст мы дадим, а вот дизайн хотелось бы от вас. Наш дизайн поднадоел, хочется нам чего-то нового..

За тест платим 500 р. за письмо. Дизайн хотелось бы в 2-3 вариантах (джипег) чтобы утвердить один и тогда уже закажем его верстку.