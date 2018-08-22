Создать арты для приложения в плей маркет

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Закрыт11 заявок196 просмотров

1. Нужно сделать комплект скринов для плей маркета

Размер: 360x640

Количество: 4

2. Сделать два банера:

Промо: 1024*500

фичер: 180*120

Подробности в преписке

7 лет назад
bashlykovivan
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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