Создать арты для приложения в плей маркет

Добрый день всем! Подведение итогов конкурса и выбор победителей 20 сентября 2018 г. Обьявляем конкурс на разработку и реализацию баннера и аватарки для канала Youtube/ Нужен специалист в оформлении канала на Youtube/ https://www.youtube.com/channel/UC0AIs6FiZHFFWQiyV0ORAGw Название есть, есть ...