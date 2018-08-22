Нужен специалист который разработает динамические HTML-5 баннера для рекламной площадки Google Adwords при помощи инструмента Google Web Designer (насколько известно такие баннера только так и делают, тк шаблон уже содержит необходимые переменные). Впервую ...
Создать арты для приложения в плей маркет
1. Нужно сделать комплект скринов для плей маркета
Размер: 360x640
Количество: 4
2. Сделать два банера:
Промо: 1024*500
фичер: 180*120
Подробности в преписке
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