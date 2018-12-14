Необходимо нарисовать баннер для сайта. В случаем успешного выполнения задания, гарантируем постоянные заказы, как для этого, так и для других сайтов. Предпочтение отдается web дизайнерам с хорошим портфолио Указывайте окончательную стоимость и сроки ...
Баннер на канал Youtube
Добрый день всем!
Подведение итогов конкурса и выбор победителей 20 сентября 2018 г.
Обьявляем конкурс на разработку и реализацию баннера и аватарки для канала Youtube/ Нужен специалист в оформлении канала на Youtube/ https://www.youtube.com/channel/UC0AIs6FiZHFFWQiyV0ORAGw Название есть, есть лого, есть символ канала (Дедушка),есть уже баннер но он не устраивает . Нужно разработать фирменный стиль оформления канала.
Нужен рисованный проект,именно рисунок (не фото)Пример https://www.youtube.com/channel/UCW1kCwiOpKLunyxLdJSO-IA (ссылка может не работать ) канал на Youtube называется d&r television
Нужно отразить дух путешествий.(Девиз: Гуру удобных и безопасных путешествий) , деда отрисовать в разных ситуациях / У нас кукла. Рисунок должен быть похож внешне и в одежде. Фотокамеру нарисовать реальную Sony / В лице больше реализма, Цветовой стиль должен быть сохранен . Яркий запоминающийся стиль.
Будет плейлист Расследование GeoGuru ( там в образе Шерлока Холмса он будет на заставке.
У канала будут 2 основных направления
1. Расследование GeoGuru (трэвэлхаки) где мы будем исследовать факты Таиланде,способы выгодного обмена валюты,неизвестные и известные места с неизвестной стороны.
2. Транспорт где будем наглядно показывать как добраться из одной точки в другую.
Это тоже необходимо отобразить в баннере. А так же важно отметить "Новые выпуски по пятницам" Должна быть надпись заметна. Чтобы понять дух и духовное наполнение канала посмотрите пожалуйста ролики .
Важно! С победителем будет заключен контракт на отрисовку всех заставок канала. каждую неделю будет выходить минимум 1 ролик.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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