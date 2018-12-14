Баннер на канал Youtube

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок1990 просмотров
#1$120
#2$50
#3$30

Добрый день всем!

Подведение итогов конкурса и выбор победителей 20 сентября 2018 г. 

Обьявляем конкурс на разработку и реализацию баннера и аватарки для канала Youtube/ Нужен специалист в оформлении канала на Youtube/ https://www.youtube.com/channel/UC0AIs6FiZHFFWQiyV0ORAGw Название есть, есть лого, есть символ канала (Дедушка),есть уже баннер но он не устраивает . Нужно разработать фирменный стиль оформления канала. 

Нужен рисованный проект,именно рисунок (не фото)Пример  https://www.youtube.com/channel/UCW1kCwiOpKLunyxLdJSO-IA (ссылка может не работать )  канал на Youtube   называется d&r television

Нужно отразить дух путешествий.(Девиз:  Гуру удобных и безопасных путешествий)  , деда отрисовать в разных ситуациях   / У нас кукла.  Рисунок должен быть похож внешне и  в одежде. Фотокамеру нарисовать реальную Sony / В лице больше реализма, Цветовой стиль должен быть сохранен . Яркий запоминающийся стиль.

Будет плейлист Расследование GeoGuru ( там в образе Шерлока Холмса он будет на заставке. 

У канала будут 2 основных направления 

1. Расследование GeoGuru (трэвэлхаки)  где мы будем исследовать факты Таиланде,способы выгодного  обмена валюты,неизвестные и известные места с неизвестной стороны. 

2. Транспорт где будем наглядно показывать как добраться из одной точки  в другую. 

Это тоже необходимо отобразить в баннере. А так же важно отметить "Новые выпуски по пятницам" Должна быть надпись заметна. Чтобы понять дух и духовное наполнение  канала посмотрите пожалуйста ролики . 

Важно! С победителем будет заключен контракт на отрисовку всех заставок канала. каждую неделю будет выходить минимум 1 ролик.

7 лет назад
marketalbina
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

KarevaSK
Софья 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
#2
Спасибо.Оригинальный баннер.
Четко поставленная задача, оплата вовремя. Было приятно сотрудничать! Спасибо.
BlackSparrow
Евгений 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
7 лет назад
#3
Неплохой баннер за свою цену. Спасибо.
Быстрая оплата
__Anton
Антон 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
#1
Очень помогает баннер на нашем канале Youtube GeoGuru/ Всем нравится . Спасибо!
Только приятные впечатления от сотрудничества. Рекомендую Тимура как ответственного заказчика с интересными задачами.

Заявки фрилансеров

KarevaSK
Софья 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
#2
BlackSparrow
Евгений 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
7 лет назад
#3
__Anton
Антон 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Необходимо нарисовать красивый баннер

    Необходимо нарисовать баннер для сайта. В случаем успешного выполнения задания, гарантируем постоянные заказы, как для этого, так и для других сайтов. Предпочтение отдается web дизайнерам с хорошим портфолио Указывайте окончательную стоимость и сроки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Креатив

    Нужно сделать три продающих креатива для товара Pest Reject http://m1-shop.ru/ofersmy/add/902

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить ошибки В HTML5-баннере

    У нас проблема-не можем создать (исправить) ошибки в баннере.... не принимает верстку модератор Яндекса! Своими силами бъемся уже 3 день... Помогите!     " Открытие ссылки прописано неверно (баннер не реагирует на клик, ссылка ...

    HTML
    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Twitch баннеры под профилем

    Здравствуйте, необходимо сделать плашки подобного рода что и указаны на скриншоте. Всего необходимо 6 плашек. Подробности уже хочу обсудить с исполнителем.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Консультация по CorelDraw

    $3

    Внесение изменений в существующий макет. Задание в прикреплённом файле. Прошу указать цену и сроки, можно начать сегодня.

    CorelDRAW
    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер аквагрим в Океанариум

    2м*0.85м.(вертикальный) для услуги "Аквагрим". Вверху заголовок "Аквагрим". По всему плакату фото детей с масками (фото предоставим). Нужно сделать яркий, праздничный, необычный фон. 2/3 занимают фотографии, а 1/3 (внизу) пространство для фантазии (продумать что разместить ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать макет банера

    2м*0.85м.(вертикальный) для услуги "Аквагрим" в Океанариуме. Вверху заголовок "Аквагрим". По всему плакату фото детей с масками (фото предоставим). Нужно сделать яркий, праздничный, необычный фон. 2/3 занимают фотографии, а 1/3 (внизу) пространство для фантазии (продумать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отрисовать баннер для интернет магазина

    Необходим вкусный баннер с оффером и кнопкой, на которой захочется кликнуть. (при клике будет открываться квиз, т.е. очень надо чтобы кликнули). Можно простой но модный сделать. Шрифт калиграфический, но читабельный Оффер: ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать 20 баннеров HTML5 для рекламы интернет-магазина

    Сделать 20 баннеров HTML5 для рекламы интернет-магазина. Цель: реклама категории сумок.  Сайт: https://fidelitti.com/ru/rus/catalog-woman/bags Стиль: близкий к сайту Необходимые форматы: https://support.google.com/google-ads/answer/1722096?hl=ru (20 штук из всей коллекции) Подробное ТЗ по баннерам: дам ...

    Google AdsHTML
    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад