Опыт работы в графическом дизайне более 2х лет.
- логотипы
- визитки
- брошюры, буклеты
- этикетки
- баннеры
- листовки
- презентации
- инфографика
ПОРТФОЛИО
Действие аккаунта приостановлено!
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$3550
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$3548
8 баллов
5 лет назад
Спасибо.Оригинальный баннер.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, оплата вовремя. Было приятно сотрудничать! Спасибо.