KarevaSK

Софья KarevaSK

 
26 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Опыт работы в графическом дизайне более 2х лет.

  • логотипы
  • визитки
  • брошюры, буклеты
  • этикетки
  • баннеры
  • листовки
  • презентации
  • инфографика

 ПОРТФОЛИО

Инфографика
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3550
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
marketalbina
48 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3548
8 баллов
5 лет назад
Баннер на канал Youtube
Спасибо.Оригинальный баннер.
Четко поставленная задача, оплата вовремя. Было приятно сотрудничать! Спасибо.
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