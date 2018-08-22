Лого, текст мы дадим, а вот дизайн хотелось бы от вас. Наш дизайн поднадоел, хочется нам чего-то нового.. За тест платим 500 р. за письмо. Дизайн хотелось бы в 2-3 вариантах (джипег) чтобы утвердить ...
Нарисовать 2 баннера
Необходимо нарисовать 2 баннера, достаточно несложных. Тон и тематика - водный вид спорта, он же отдых. Направление задам, если нужно (что написать, какую фишечку сделать для привлекательности). Но нужен специалист, который просто это чётко реализует. Понравится - есть перспективы много поработать в дальнейшем. На связи нужно быть завтра с утра, пусть по Мск. И желательно сделать так же завтра, до вечера.
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