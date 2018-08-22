Лого, текст мы дадим, а вот дизайн хотелось бы от вас. Наш дизайн поднадоел, хочется нам чего-то нового.. За тест платим 500 р. за письмо. Дизайн хотелось бы в 2-3 вариантах (джипег) чтобы утвердить ...
Требуется создать банер для интернет-магазина
требуется создать баннер для интернет-магазина товаров для дома
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $9Баннеры9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется сначала составить прототипы 3х баннеров на 3 акции, утвердить, далее нарисовать. Баннеры статичные. Размер 1900 на 900 примерно, покажу на сайте и определите размер точно. Приступить надо ...Завершен7 лет назад
Сайт www_alfada_kz на главной странице слайдер, на нём два слайда, их необходимо заменить, для замены нужно нарисовать новые слайдыБаннеры5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Необходимо нарисовать 2 баннера, достаточно несложных. Тон и тематика - водный вид спорта, он же отдых. Направление задам, если нужно (что написать, какую фишечку сделать для привлекательности). Но нужен специалист, который просто это чётко реализует. ...Баннеры25 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Нужно сделать комплект скринов для плей маркета Размер: 360x640 Количество: 4 2. Сделать два банера: Промо: 1024*500 фичер: 180*120 Подробности в препискеБаннеры11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист который разработает динамические HTML-5 баннера для рекламной площадки Google Adwords при помощи инструмента Google Web Designer (насколько известно такие баннера только так и делают, тк шаблон уже содержит необходимые переменные). Впервую ...Баннеры5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Добрый день всем! Подведение итогов конкурса и выбор победителей 20 сентября 2018 г. Обьявляем конкурс на разработку и реализацию баннера и аватарки для канала Youtube/ Нужен специалист в оформлении канала на Youtube/ https://www.youtube.com/channel/UC0AIs6FiZHFFWQiyV0ORAGw Название есть, есть ...Баннеры3 исполнителяЗавершен7 лет назад
ТЗ в приложении. Бюджет обсуждаем.Баннеры15 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать баннер для сайта. В случаем успешного выполнения задания, гарантируем постоянные заказы, как для этого, так и для других сайтов. Предпочтение отдается web дизайнерам с хорошим портфолио Указывайте окончательную стоимость и сроки ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Требуется нарисовать баннер для сайта размером 400x400. Предлагайте свои цены и портфолио ниже в заявке.Завершен7 лет назад