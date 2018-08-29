Заменить человека на баннерах

1. http://med-serdce.ru/uploads/page/invalidnaya-kolyaska-landing/land-3-block-11-2.png

2. http://med-serdce.ru/uploads/template/popup/modal_nadegda.jpg

3. http://cdn2.med-serdce.ru/uploads/template/product/banner_smolina2-min.jpg

4. http://med-serdce.ru/uploads/page/massazhnye-podushki-landing/land-2-block-12-1.jpg

5. http://med-serdce.ru/uploads/page/invalidnaya-kolyaska-landing/land-3-block-1-1.jpg

6. http://med-serdce.ru/uploads/page/massazhnye-podushki-landing/land-2-block-1-1.jpg

7. http://med-serdce.ru/uploads/page/medicinskie-krovati-landing/land-4-block-1-1.jpg

8. http://med-serdce.ru/uploads/page/massazhnye-nakidki-landing/block-1-1.jpg

9. http://med-serdce.ru/uploads/page/invalidnaya-kolyaska-landing/land-3-block-11-1.jpg

10. http://med-serdce.ru/uploads/page/invalidnaya-kolyaska-landing/land-3-block-11-2.jpg

Заменить человека на этих баннерах на человека из файла Света 1.png (прикрепила)

Не знаю, как встанет в концепцию баннера, но если чел-к будет явно не вписываться, то отредактировать по цвету. (важно чтобы итоговая картинка была без шума на чел-ке)

Размер баннеров и расположение чел-ка не менять

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Так же на баннер http://prntscr.com/knozs9 поставить следующие слова (шрифт семейства Segoe UI)

Знаю океан тонкостей и нюансов

Эксперт в области медицинского оборудования и товаров для реабилитации - Светлана Дружинина

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