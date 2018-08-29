Мы запускаем рекламную компанию. Рекламируем линзы .Нужно сделать ресайз 4-х баннеров под разные площадки(Яндекс Директ, Google Adwords, myTarget,VK ). А теперь по порядку : 1) Графические объявления Яндекс ДиректТребования https://yandex.ru/support/direct/features/image-ads.html- нужны все форматы ...
Создать баннер 300x250
Нужно создать баннер размером 300х250.
Баннер должен соответствовать всем требованиям - http://adline.kiev.ua/req/
Баннер будет рзмещаться на портале ukr.net - https://www.screencast.com/t/hzdnG9hne
Тематика баннера - автомобильный очиститель воздуха.
Сайт - http://air-purifier.inflection.com.ua/
Обязательно указывайте сроки и стоимость разработки.
Если есть примеры - сбрасывайте, будет + при выборе.
Выбранный исполнитель
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