Создать баннер 300x250

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Завершен14 заявок208 просмотров

Нужно создать баннер размером 300х250.

Баннер должен соответствовать всем требованиям - http://adline.kiev.ua/req/

Баннер будет рзмещаться на портале ukr.nethttps://www.screencast.com/t/hzdnG9hne

Тематика баннера - автомобильный очиститель воздуха.

Сайт - http://air-purifier.inflection.com.ua/

Обязательно указывайте сроки и стоимость разработки. 

Если есть примеры - сбрасывайте, будет + при выборе.

 

7 лет назад
doctor_ssm
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$10
7 дней
Андрей выполнил работу в срок и четко и быстро ))) Рекомендую
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад

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