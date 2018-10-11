Баннеры для РСЯ

Тимур, оцените работы по разработке баннеров для рекламы в РСЯ.

Сайт: ankershop.ru

1. Тема: баннер о распродаже часов: http://www.ankershop.ru/markdown/

Посыл: Скидки до 30%. Adristica, Casio, Diesel, Guess, Michael Kors, Seiko и другие мировые бренды.

максимальный объем файла — 120 КБ формат файла — JPG, PNG или GIFразмер в пикселях — 240×400, 300×250, 300×500, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90, 960×640, 970×250

2. Тема: баннер по модели Casio: http://www.ankershop.ru/naruchnye/filter/sections-casio/

Посыл: Легендарные Casio - проверенное японское качество! Выбери, какие подходят тебе (предлагаю совместить два вида: GShok и классические)

Пока только: 240×400 и 970×250