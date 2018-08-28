Будет сделан лендинг по примеру http://esta-costume.ru/ , на нем есть баннер http://esta-costume.ru/tpl/files/first-screen.jpg , который нужно заменить

Необходимо из наших материалов сделать баннер с такими же размерами, верхним белым отступом до начала контента.

Требования:

- баннер с белым фоном

- визуально разделить баннер на 4 части. Первые 3 части - картинки, 4-я часть - текст.

- 3 наших картинки вставить на баннер, в очередности Дед Мороз, Снегурочка, Святой Николая. Наши картинки должны быть без серых фонов.

- у костюмов должна быть тень, как на баннере esta-costume

- фото деда мороза отразить по горизонтали, чтобы мешок мешок был в правой руке

- текст:

Белым цветом с красной прямоугольной заливкой:

Новогодние

костюмы

от производителя

Снизу красным цветом:

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- текст выровнять, относительно высоты костюмов, по горизонтали и вертикали

- исходный файл нужен, файл готового баннера .jpg

- возможность внесения изменений

Файлы с фото https://dropmefiles.com/2jdB5