Требуется нарисовать 3 баннера для Рекламной Сети Яндекса. Требование к изображению - https://direct.yandex.ru/tooltip.html?id=image-ad-rules&lang=ru Формат - квадратный. Минимальный размер ширины и высоты - 450 пикселей. Название товара скажу ...
Баннер
Будет сделан лендинг по примеру http://esta-costume.ru/ , на нем есть баннер http://esta-costume.ru/tpl/files/first-screen.jpg , который нужно заменить
Необходимо из наших материалов сделать баннер с такими же размерами, верхним белым отступом до начала контента.
Требования:
- баннер с белым фоном
- визуально разделить баннер на 4 части. Первые 3 части - картинки, 4-я часть - текст.
- 3 наших картинки вставить на баннер, в очередности Дед Мороз, Снегурочка, Святой Николая. Наши картинки должны быть без серых фонов.
- у костюмов должна быть тень, как на баннере esta-costume
- фото деда мороза отразить по горизонтали, чтобы мешок мешок был в правой руке
- текст:
Белым цветом с красной прямоугольной заливкой:
Новогодние
костюмы
от производителя
Снизу красным цветом:
по лучшим ценам в Украине!
- текст выровнять, относительно высоты костюмов, по горизонтали и вертикали
- исходный файл нужен, файл готового баннера .jpg
- возможность внесения изменений
Файлы с фото https://dropmefiles.com/2jdB5
Выбранный исполнитель
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