Нужно подобрать картинки и сделать баннеры по мебельной тематике вместо этих:

https://yadi.sk/i/anJwDiMK3adNUr

4 - большого размера для слайдера

6 - размер поменьше, под слайдером

Требования - опыт, отзывы, свободное время для проекта, в рабочее время быть на связи для оперативных согласований по скайпу