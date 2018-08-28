Сделать баннеры

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Закрыт14 заявок224 просмотра

Нужно подобрать картинки и сделать баннеры по мебельной тематике вместо этих:

https://yadi.sk/i/anJwDiMK3adNUr

4 - большого размера для слайдера

6 - размер поменьше, под слайдером

Требования - опыт, отзывы, свободное время для проекта, в рабочее время быть на связи для оперативных согласований по скайпу

7 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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