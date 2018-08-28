Изготовить 30 баннеров

Стоимость за баннер фиксированная (ТЗ где-то проще, где-то сложнее). Пожалуйста НЕ отвечайте стандартным письмом вида "Я классный специалист (далее почему именно и тд). Мои баннеры самые лучшие (далее почему именно и тд). и в конце: Нужно уточнить детали, давайте созвонимся."

Если вы действительно заинтересованы, то лучше внимательно прочитайте:

- баннеры именно в Adobe Animate

- баннеры, удовлетворяющие СУЩЕСТВЕННЫМ ограничениям нагрузки на процессор

- предоставление исходников, NDA

- фиксированная стоимость работ

Пожалуйста ответьте по пунктам:

1. Количество лет опыта именно в изготовлении анимированных (Flash\HTML5) баннеров

2. Примерная фиксированная стоимость исходя из приведенных ниже примеров (Изготовление\Ресайз). Чтобы было понятно, что из себя представляет ТЗ: какие-то исходные графические материалы (полиграфия, или просто картинки) + текст по кадрам. Если вы занимаете позицию "каждое ТЗ надо изучать индивидуально" и не можете определить среднюю стоимость работ исходя из примеров - то это ваше право, но, извините, сразу нет.

3. Примерный срок одного изготовления\ресайза.

4. Приведите два примера вашей работы: ваш "стандартный баннер" за написанную выше "фиксированную стоимость" (не надо ссылку на все портфолио)

5. Приведите еще два примера вашей работы: ваш "выдающийся баннер" за возможно большую стоимость, но такой который действительно крутой (не надо ссылку на все портфолио)

Например, "стандартные баннеры"

http://studio.adform.com/share/bp59f58c009fee91c4a39920ea8bf2b8be

http://studio.adform.com/share/bpa3507094ff576414549856a25099149a

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