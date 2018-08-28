Необходимо нарисовать баннер. Размер 1200*630. Элементы, которые будут на баннере: заголовок, логотип, человек у школьной доски, визуализация на доске Пример, стилистики: https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs.pfst.net%2F2013.12%2F56253338186cf49ad744ab896dfe46e1622809a5f2f_b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pressfoto.ru%2Fimage-5625333&docid=13Q0NlVSt48AnM&tbnid=0EatgK_29K8nnM%3A&vet=10ahUKEwihjZO_8IzdAhWEOSwKHSWVBLwQMwg-KAEwAQ..i&w=600&h=400&bih=838&biw=1280&q=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&ved=0ahUKEwihjZO_8IzdAhWEOSwKHSWVBLwQMwg-KAEwAQ&iact=mrc&uact=8#h=400&imgdii=0EatgK_29K8nnM:&vet=10ahUKEwihjZO_8IzdAhWEOSwKHSWVBLwQMwg-KAEwAQ..i&w=600
Изготовить 30 баннеров
Стоимость за баннер фиксированная (ТЗ где-то проще, где-то сложнее). Пожалуйста НЕ отвечайте стандартным письмом вида "Я классный специалист (далее почему именно и тд). Мои баннеры самые лучшие (далее почему именно и тд). и в конце: Нужно уточнить детали, давайте созвонимся."
Если вы действительно заинтересованы, то лучше внимательно прочитайте:
- баннеры именно в Adobe Animate
- баннеры, удовлетворяющие СУЩЕСТВЕННЫМ ограничениям нагрузки на процессор
- предоставление исходников, NDA
- фиксированная стоимость работ
Пожалуйста ответьте по пунктам:
1. Количество лет опыта именно в изготовлении анимированных (Flash\HTML5) баннеров
2. Примерная фиксированная стоимость исходя из приведенных ниже примеров (Изготовление\Ресайз). Чтобы было понятно, что из себя представляет ТЗ: какие-то исходные графические материалы (полиграфия, или просто картинки) + текст по кадрам. Если вы занимаете позицию "каждое ТЗ надо изучать индивидуально" и не можете определить среднюю стоимость работ исходя из примеров - то это ваше право, но, извините, сразу нет.
3. Примерный срок одного изготовления\ресайза.
4. Приведите два примера вашей работы: ваш "стандартный баннер" за написанную выше "фиксированную стоимость" (не надо ссылку на все портфолио)
5. Приведите еще два примера вашей работы: ваш "выдающийся баннер" за возможно большую стоимость, но такой который действительно крутой (не надо ссылку на все портфолио)
Например, "стандартные баннеры"
http://studio.adform.com/share/bp59f58c009fee91c4a39920ea8bf2b8be
http://studio.adform.com/share/bpa3507094ff576414549856a25099149a
http://studio.adform.com/share/bpced9b4ddc792bd9e858e8f9589b2cd2c
http://studio.adform.com/share/bp46a63ff35fa6654a7c87f7ffad8dd4ee
Заявки фрилансеров
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