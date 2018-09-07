Нарисовать баннер для ВК прикрепляйте свои лучшие работы!
Сделать два рекламных баннера
Нужно сделать два анимированных баннера: 180Х150 и 728Х90, без особых рисунков: лого и надписи
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