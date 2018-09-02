Баннер красиво оформить

Стоимость за баннер фиксированная (ТЗ где-то проще, где-то сложнее). Пожалуйста НЕ отвечайте стандартным письмом вида "Я классный специалист (далее почему именно и тд). Мои баннеры самые лучшие (далее почему именно и тд). и в конце: ...