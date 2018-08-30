Сделать гиф-баннер на 4 слайда

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Закрыт11 заявок196 просмотров

Размер баннера: 468*60px

Тематика: Ремонт автомобилей и продажа автозапчастей 

Баннер должен быть интересный, светлый, яркий со современным дизайном

Сайт на котором будет размещен баннер скину в личку.

Обязательно добавляйте к ставке 3 самые интересных примера работ по дизайну баннера!

7 лет назад
Reazoner
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров