Reazoner

Алексей Ткаченко Reazoner

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать гиф-баннер на 4 слайда

    Размер баннера: 468*60px Тематика: Ремонт автомобилей и продажа автозапчастей  Баннер должен быть интересный, светлый, яркий со современным дизайном Сайт на котором будет размещен баннер скину в личку. Обязательно добавляйте к ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт (написание текстов) на автомобильную тематику

    Примеры необходимых публикаций: 1. https://www.facebook.com/turbomicron 2. https://turbinka.com.ua/stati 3. http://turboboss.ua/articles Основные темы для публикаций: автомобильные турбины, ремонт турбин всех видов техники, особенности всех видов турбин, заметки ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка новой версии сайта

    Пожелания для разработчика: Учесть текущее состояние сайтаСайт-ориентир наших знакомых по цеху: www.turbodroid.ru. Считаем его ориентиром для нас по тому, каким должен быть наш новый сайт: стиль, подача информации, функционал, формы обратном связи.Примеры дизайнаПо-сути, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад