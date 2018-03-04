Размер баннера: 468*60px Тематика: Ремонт автомобилей и продажа автозапчастей Баннер должен быть интересный, светлый, яркий со современным дизайном Сайт на котором будет размещен баннер скину в личку. Обязательно добавляйте к ...
- Баннеры11 заявокЗакрыт7 лет назад
Примеры необходимых публикаций: 1. https://www.facebook.com/turbomicron 2. https://turbinka.com.ua/stati 3. http://turboboss.ua/articles Основные темы для публикаций: автомобильные турбины, ремонт турбин всех видов техники, особенности всех видов турбин, заметки ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Пожелания для разработчика: Учесть текущее состояние сайтаСайт-ориентир наших знакомых по цеху: www.turbodroid.ru. Считаем его ориентиром для нас по тому, каким должен быть наш новый сайт: стиль, подача информации, функционал, формы обратном связи.Примеры дизайнаПо-сути, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад