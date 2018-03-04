Пожелания для разработчика: Учесть текущее состояние сайтаСайт-ориентир наших знакомых по цеху: www.turbodroid.ru. Считаем его ориентиром для нас по тому, каким должен быть наш новый сайт: стиль, подача информации, функционал, формы обратном связи.Примеры дизайнаПо-сути, ...