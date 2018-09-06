Нарисовать 3 баннера.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт14 заявок238 просмотров

Добрый день!

Нужно нарисовать 3 баннера для 3 сайтов, требования указаны по ссылке.

Сроки максимально быстро.

Цену просьба указывать сразу за весь заказ.

http://bit.do/banne

7 лет назад
klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

levbodik
Богдан 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
Отлично понял как надо и быстро выполнил. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё супер. Отличная постановка задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

levbodik
Богдан 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад