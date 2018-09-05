Нарисовать баннер

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок328 просмотров

Здравствуйте. Требуется нарисовать баннер в векторе по моему примеру (прикреплен к заданию), Для печати, в cmyk, размер будет 3х4 метра. По срокам 2-3 дня. Цена за задание обозначена или предлагайте варианты. Ждем предложений!

6 лет назад
web-it-group
Артем 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
7 лет назад
$60
3 дня
Задание было размещено в августе, срок исполнения 2-3 дня. Сегодня 27 марта, т.е. прошло более 6 месяцев. Задание не выполнено.
Работа была сделана (22 февраля заказчик получил векторный исходник) но так и не оплачена.

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать шапку для группы вконтакте

    Требуется нарисовать шапку для городской группы вконтакте.  Пожалуйста предлагайте вашу стоимость. Выбор исполнителя - исходя из критериев оптимальной стоимости и наивысшего качества.  Требования к исполнителю: 1. Более 3х месяцев ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер для сайта

    Необходимо нарисовать статический баннер. Размеры 1042 х 305 px подробности в ЛС указывайте цену

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 300 баннеров для йога статей

    ЗАДАЧА Есть 300 статей о йоге на англ. К каждой статье нужно сделать два баннера (один для Facebook и другой для Pinterest) с одной и той же фоткой и текстом расположенным сверху и сбоку соответсвенно. ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать 3 баннера.

    Добрый день! Нужно нарисовать 3 баннера для 3 сайтов, требования указаны по ссылке. Сроки максимально быстро. Цену просьба указывать сразу за весь заказ. http://bit.do/banne

    Баннеры1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Сделать гиф-баннер на 4 слайда

    Размер баннера: 468*60px Тематика: Ремонт автомобилей и продажа автозапчастей  Баннер должен быть интересный, светлый, яркий со современным дизайном Сайт на котором будет размещен баннер скину в личку. Обязательно добавляйте к ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать картинку для рекламного объявления Facebook

    Картинка размером 1200 х 628 На картинке должно быть 2 надписи небольшие, должны выглядеть читабельно, подобрана картинка по смыслу и что бы визуально было приятно смотреть. Остальные подробности расскажу в сообщениях

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Небольшая работа для дизайнера

    Есть 5 файлов. Где надо поменять: Санкт-Петербург (СПб итд) на Москву, сохраняя шрифты или переписать другим шрифтом. Бригаду надо - меняем на ПростоРу, Карос на Авсом.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад