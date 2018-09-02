300 баннеров для йога статей

ЗАДАЧА

Есть 300 статей о йоге на англ. К каждой статье нужно сделать два баннера (один для Facebook и другой для Pinterest) с одной и той же фоткой и текстом расположенным сверху и сбоку соответсвенно.

Для каждой пары баннеров нужно самостоятельно выбрать подходящее фото на стоке shutterstock. К части статей фтотографии уже подобранны, но не всегда они подходят для баннеров.

БЮДЖЕТ

200 руб за пару баннеров к 1 статье (fb+pinterest)

итого 60.000 за 300 статей

ОПЛАТА

PayPal / Upwork / ЯД / Карта

ВАЖНО

Желательно чтобы бы вы разбирались в типографике, понимали сетку и имели вкус в фотографии. А также понимали бы немного в йоге (поз очень много)

На самом деле это слишком много требований за 200р, но по сути вы будете использовать +- один и тот же шаблон для всех баннеров.

ДАЛЕЕ

Пришлите мне две ссылки на ваши самые красивые работы (в процессе которых не использовались готовые шаблоны) и один тестовый pinterest баннер для одной вымешленной статьи.

Название статьи "15 Yoga Poses for Strong Wrists"

Размер баннера 600 x 1260 px (вертикальный)

Фотку можете взять вот эту ﻿https://www.dropbox.com/s/kvwa10hk5fsel7q/shutterstock_591837008.jpg?dl=0

На баннер можете налепить ватермарки, логотип своей "студии", и прислать мне лоу-рез чтобы я не дай бог не украл.

Если ваш баннер понравится - я отдам вам весь заказ.

Я буду обращать внимание на аккуратность в типографике, выбор шрифтов, работа с цветом.

Не забудьте указать телеграм или скайп для связи.