Добрый день! Нужно нарисовать 3 баннера для 3 сайтов, требования указаны по ссылке. Сроки максимально быстро. Цену просьба указывать сразу за весь заказ. http://bit.do/banne
300 баннеров для йога статей
ЗАДАЧА
Есть 300 статей о йоге на англ. К каждой статье нужно сделать два баннера (один для Facebook и другой для Pinterest) с одной и той же фоткой и текстом расположенным сверху и сбоку соответсвенно.
Для каждой пары баннеров нужно самостоятельно выбрать подходящее фото на стоке shutterstock. К части статей фтотографии уже подобранны, но не всегда они подходят для баннеров.
БЮДЖЕТ
200 руб за пару баннеров к 1 статье (fb+pinterest)
итого 60.000 за 300 статей
ОПЛАТА
PayPal / Upwork / ЯД / Карта
ВАЖНО
Желательно чтобы бы вы разбирались в типографике, понимали сетку и имели вкус в фотографии. А также понимали бы немного в йоге (поз очень много)
На самом деле это слишком много требований за 200р, но по сути вы будете использовать +- один и тот же шаблон для всех баннеров.
ДАЛЕЕ
Пришлите мне две ссылки на ваши самые красивые работы (в процессе которых не использовались готовые шаблоны) и один тестовый pinterest баннер для одной вымешленной статьи.
Название статьи "15 Yoga Poses for Strong Wrists"
Размер баннера 600 x 1260 px (вертикальный)
Фотку можете взять вот эту https://www.dropbox.com/s/kvwa10hk5fsel7q/shutterstock_591837008.jpg?dl=0
На баннер можете налепить ватермарки, логотип своей "студии", и прислать мне лоу-рез чтобы я не дай бог не украл.
Если ваш баннер понравится - я отдам вам весь заказ.
Я буду обращать внимание на аккуратность в типографике, выбор шрифтов, работа с цветом.
Не забудьте указать телеграм или скайп для связи.
Заявки фрилансеров
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